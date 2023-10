Paola Caruso scrive a Bonolis e Bruganelli: "Si torna dove ci si sente a casa"

A sorpresa Paola Caruso ha annunciato il suo ritorno ad Avanti un altro dedicando un post a Sonia Bruganelli e a Paolo Bonolis.

Paola Caruso di nuovo ad Avanti un altro

Paola Caruso torna ad Avanti un altro, e lei stessa ha annunciato la questione via social dedicando un post a Sonia Bruganelli e a Paolo Bonolis in cui si legge: “A volte nella vita si fanno giri immensi… per poi ritornare dove si ci sente a casa”. Nella tredicesima edizione dello show, in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2024, la showgirl diventata nota nel ruolo di “bonas” che ricopriva proprio nel programma condotto da Paolo Bonolis tornerà a svolgere il ruolo che in passato è stato occupato anche da Laura Cremaschi, Sara Croce (ora a Ballando con le stelle) e, infine, da Sophie Codegoni. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più, e non hanno mancato di fare le loro congratulazioni a Paola Caruso.

Gli ultimi anni non sono stati facili per la showgirl, che si è ritrovata a dover crescere da sola suo figlio Michele, a cui di recente è stato diagnosticato un grave problema di salute a causa di un caso di malasanità. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?