Paola Caruso senza veli nello chalet ad alta quota: la foto bollente

Paola Caruso ha posato completamente senza veli in uno chalet di lusso in compagnia del fidanzato Dario Socci.

Paola Caruso sembra aver ritrovato la serenità accanto al pugile Dario Socci, con cui si è concessa un week end all’insegna del relax e della sensualità in un resort in Val di Sole.

Paola Caruso: la foto bollente

In uno chalet in alta quota in Val di Sole Paola Caruso si gode una sauna all’insegna del relax e della sensualità: sui social la showgirl ha postato una foto – presumibilmente scattata dal suo nuovo fidanzato, Dario Socci – completamente senza veli nella sauna del resort.

Lo scatto ha fatto il pieno di like sui social, dove in tanti hanno lodato le curve da capogiro della showgirl e la sua forma smagliante. Tanti altri follower però non hanno gradito il nudo con commenti come “Ogni occasione è buona per stare nuda!”, “Sempre nuda stai. Sei bella anche vestita Paola” e ancora “Per un po’ di notorietà, vergogna!“.

Paola Caruso sembra finalmente felice accanto al pugile con cui è uscita allo scoperto solo alcuni mesi fa.

“Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza.

Poi mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Paola Caruso: il fidanzato e il figlio Michele

Stando a quanto confessato dalla showgirl il suo nuovo fidanzato avrebbe stretto un ottimo rapporto anche con suo figlio Michele, nato dall’amore (presto naufragato) con Francesco Caserta. Paola Caruso ha rivelato in tv che il padre del bambino l’avrebbe lasciata non appena appresa la notizia della gravidanza. Caserta non ha mai riconosciuto il piccolo Michele come figlio suo.

Paola Caruso: la maternità

La grande sofferenza dovuta alla sua separazione da Francesco Caserta ha spinto Paola Caruso a restare single per diverso tempo. Dopo la nascita di suo figlio Michele la showgirl ha dichiarato di volersi occupare solamente del bambino: “Il padre ha fatto delle promesse che non sono state rispettate. Lui ha voluto vedere il bambino, io glielo ho fatto vedere. Risultato? Lui se ne è fregato e ha continuato per la sua strada”, ha raccontato la showgirl a Pomeriggio Cinque.