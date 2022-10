Paola De Micheli dritta contro il "suo" Pd: "Pensano solo alle poltrone, due commissioni di vigilanza, Copasir e Rai, rispetto alle vicepresidenze di Camera"

A Coffee Break su La7 Paola De Micheli va dritta contro il “suo” Pd: “Pensano solo alle poltrone”. La candidata alla segreteria del partito molto dura con l’atteggiamento degli attuali vertici e spiega che ci sono cose che devono assolutamente cambiare.

La De Micheli è da tempo in lizza per la Segreteria ed il suo atteggiamento è agonisticamente intuibile.

De Micheli dritta contro il “suo” Pd

La deputata dem non ha avuto remore nel dirlo, perciò ha spiegato anche in ordine alla strategia in attesa della formazione del governo: “per il Pd sono molto più importanti le due commissioni di vigilanza, Copasir e Rai, rispetto alle vicepresidenze di Camera e Senato”.

Il percorso per arrivare al Nazareno

Ma quelle due caselle sembra che siano appannaggio di interesse di Matteo Renzi, tuttavia non Carlo Calenda, che le ha definite “piuttosto ininfluenti”. Il dato è un altro e rimanda alla scelta della De Micheli di essere colei che prenderà a marzo la guida del Partito Democratico dopo Enrico Letta e la sua è perciò una linea “arrembante” in ordine al percorso di rinnovamento da fare. Questo invece è per sue fisiologia un periodo in cui il tema “poltrone” è molto mainstream e non solo in senso negativo ma di rappresentanza.