Paola Di Benedetto fa sul serio con Raou Bellanova? "Prove di convivenza"

Secondo indiscrezioni la storia iniziata da Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova prima dell’estate, potrebbe essersi trasformata in qualcosa di serio.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: le indiscrezioni

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono stati paparazzati mentre, di ritorno dalla spesa al supermercato, si scambiavano alcuni baci per le vie di Torino. Secondo i rumor in circolazione la storia tra i due proseguirebbe a gonfie vele, ed è possibile che la modella – reduce dalla separazione da Federico Rossi, con cui era andata a convivere – decida presto di andare a vivere insieme al calciatore con cui sembra aver ritrovato la felicità.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e Paola Di Benedetto continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua storia con Raoul Bellanova. I due sarebbero stati presentati da amici comuni e la loro storia sarebbe diventata importante in poco tempo. Per lei si tratterebbe della prima storia importante dopo la dolorosa rottura da Federico Rossi e dopo la breve liaison vissuta con Rkomi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento ai fan dei social non resta che attendere e Paola Di Benedetto continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla sua nuova storia d’amore.