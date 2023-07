Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno ufficializzato la loro relazione. La coppia è uscita allo scoperto con una foto che non lascia spazio a dubbi: i due sono insieme, sul divano, e lui è a petto nudo.

Paola Di Benedetto esce allo scoperto con Raoul Bellanova

Nuovo amore per Paola Di Benedetto. Come si vociferava da settimane, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha perso la testa per il calciatore Raoul Bellanova. Prima di prendere un palo come accaduto la scorsa estate con Rkomi, l’influencer ha atteso qualche giorno e poi è uscita allo scoperto. La coppia ha condiviso sui social una foto che non lascia spazio a dubbi.

Paola e Raoul: la prima foto di coppia

La prima foto di coppia vede Paola e Raoul insieme, sul divano. Lui è a petto nudo, le stringe una mano intorno al volto e le bacia una guancia. Non c’è un kiss passionale, ma è chiaro che stanno insieme. Stando a quanto sostengono i beninformati, la Di Benedetto e Bellanova si frequentano da circa due mesi.

Chi è Raoul Bellanova?

Classe 2000, Raoul Bellanova è originario di Rho, in provincia di Milano. Calciatore di professione, è difensore del Torino dal 30 giugno 2023. Prima militava nell’Inter. La relazione con Paola Di Benedetto durerà? Staremo a vedere.