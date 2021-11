Paola Di Benedetto smentisce il flirt con Tersigni: “Fake news”

Paola Di Benedetto ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto flirt con Ludovico Tersigni.

Secondo un rumor in circolazione Paola Di Benedetto avrebbe una liaison con il conduttore Ludovico Tersigni. La notizia è stata smentita dalla stessa conduttrice.

Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni: la smentita

Dopo la vittoria al GF Vip e la carriera da speaker radiofonica, a Paola Di Benedetto è stata affidata la conduzione di Hot Factor, l’appuntamento notturno che va in onda ogni giovedì su Sky Uno dopo i live di X Factor.

Proprio per questo motivo il nome della conduttrice è stato forse accostato a quello di Ludovico Tersigni, il conduttore del famoso talent show. La notizia ha presto fatto il giro della rete e per finire è stata smentita dalla stessa Paola Di Benedetto, che ha affermato:

“Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”, ha dichiarato, e ancora:“L’ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista”.

Durante l’estate 2021 il nome di Paola Di Benedetto era stato accostato a quello di Stefano De Martino, ma anche in quel caso la showgirl si era vista costretta a smentire: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Paola Di Benedetto è reduce dalla separazione con Federico Rossi, con cui era da poco andata a convivere quando all’improvviso avrebbero deciso di dirsi addio.

I due hanno comunque mantenuto rapporti di reciproca stima e d’affetto, ma dopo la relazione con il cantante la modella ha deciso di trascorrere un periodo da single.

“E’ finita perché la nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia. Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio”, ha confessato.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte

In precedenza la bella conduttrice era stata legata a Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due avevano vissuto una breve liaison a L’Isola dei Famosi ma la storia si era conclusa in un nulla di fatto a seguito del loro rientro in Italia. Oggi Francesco Monte è impegnato con la modella Isabella De Candia.