Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Non può rappresentare le giornaliste italiane”

Paola Ferrari è tornata a scagliare frecciatine contro Diletta Leotta che, a suo dire, avrebbe a dir poco abusato della chirurgia plastica.

Il fratello della conduttrice di DAZN è un noto chirurgo estetico e molte delle sue foto del passato la ritraggono con un aspetto decisamente diverso rispetto a quello ordierno. Paola Ferrari stavolta, oltre ad aver criticato Diletta Leotta, ha tirato in ballo anche Belen: “Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina.

La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”, ha dichiarato. Diletta Leotta replicherà?

Paola Ferrari: i ritocchi estetici di Diletta Leotta

Già in passato Paola Ferrari aveva pubblicamente criticato i ritocchi di chirurgia plastica della Leotta chiedendosi se, senza ritocchi, sarebbe comunque riuscita ad arrivare al successo nel mondo del giornalismo sportivo. “Ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e per questo ho sempre trovato diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato b.

Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà”, aveva affermato.

Diletta Leotta: la love story con Can Yaman

Diletta Leotta non ha mai replicato a questo tipo di critiche sul suo aspetto e, negli ultimi tempi, la conduttrice sembra alquanto concentrata sulla sua love story con Can Yaman, che procede liscia come l’olio. Qualche settimana fa sui social erano spuntate alcune foto del bacio che la conduttrice si è scambiata con Ryan Friedkin, ma lei stessa aveva smentito la liaison con il vicepresidente della Roma specificando che il loro sarebbe stato un semplice flirt avuto a dicembre 2020. Oggi la conduttrice sembra finalmente aver trovato la serenità accanto a Can Yaman e in tanti sono curiosi di sapere se i due presto o tardi convoleranno a nozze. Al momento la conduttrice ha assicurato che il matrimonio – prima o poi – si farà.