Paola Turani: look da 7000 euro per la sua festa di compleanno

Paola Turani ha fatto il pieno di like sui social con il look sfoggiato per il suo compleanno.

Paola Turani ha sfoggiato un look da ben 7000 euro per il suo compleanno, che ha festeggiato a Ortigia in compagnia dei parenti e degli amici più intimi.

Paola Turani: il look da 7000 euro

Paola Turani sta trascorrendo le vacanze a Ortigia e proprio lì il 10 agosto ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, sfoggiando un look firmato Ermanno Scervino da 7000 euro.

Per l’esattezza l’influencer ha indossato un minidress con piume dal costo di 5000 euro e lo ha abbinato a tracolla in pelle di coccodrillo color lilla di Balenciaga (il cui prezzo è di 1850 euro), e a un paio di décolleté in tinta che ha alternato con delle Dway di Dior (dal costo di 620 euro).

Paola Turani sta trascorrendo uno dei periodi più felici della sua vita accanto al marito Riccardo e al figlio Enea, nato dopo enormi difficoltà lo scorso anno. “Nessun desiderio da esprimere soffiando su queste candeline… Oggi compio 35 anni e tutto ciò che sognavo si è realizzato. La salute, l’amore di famiglia e amici, la felicità condivisa, la gratitudine verso la vita… Oggi festeggiamo! Buon compleanno a me”, ha scritto l’influencer, che in passato ha confessato di aver avuto enormi difficoltà nel restare incinta.