Paolo Bonolis nonno per la seconda volta: “Siamo felicissimi”

Paolo Bonolis sta per diventare nonno per la seconda volta. Tutto quello che c'è da sapere e il suo gioioso annuncio.

Paolo Bonolis ha annunciato che diventerà nonno per la seconda volta: questa volta ad aspettare un bambino è il suo secondogenito, Stefano.

Paolo Bonolis nonno bis

Dopo la nascita del suo primo nipotino, Teodor, figlio di sua figlia Martina (avuta insieme all’ex moglie, Diane Zoeller), Paolo Bonolis diventerà nonno per la seconda volta: il secondo figlio del conduttore avrà un bambino, il cui nome sarà Sebastian.

A Verissimo Paolo Bonolis ha svelato a tal proposito:

“Io sono contento. Lui (il figlio Stefano ndr) è felicissimo) come lo è stata felicissima Martina. È felicissima Candi. Di conseguenza contenti loro, lo siamo tutti. È una cosa bella. In me è più una gioia da felicità paterna che da nonno. Sì, sono nonno, senza dubbio, però…”, ha affermato. Oltre ai due figli avuti insieme alla sua prima moglie, Paolo Bonolis è padre di altri tre ragazzi avuti insieme alla sua seconda moglie, Sonia Bruganelli.

La presunta crisi

Da mesi si vocifera di una presunta crisi matrimoniale tra i due conduttori ma, finora, nessuno dei due ha confermato la notizia e anzi, al salotto tv di Silvia Toffanin Bonolis ha riservato solamente parole di stima per sua moglie. In tanti si chiedono se sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi e se i due sveleranno ulteriori retroscena sulle loro nozze. Di recente Sonia Bruganelli ha confessato che vivrebbero in “case separate” dopo degli importanti lavori di ristrutturazione fatti nella loro casa (che è stata ampliata).

A tal proposito Bonolis ha affermato:

“Devo essere sincero. Questo è un tema molto delicato. Nel senso che io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta e ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati. Però capisco che questo tema possa colpire l’animo degli italiani”.