Paolo Calissano, chi era l’attore trovato morto: dagli esordi nei fotoromanzi all’Isola dei Famosi

Chi era Paolo Calissano, l'attore di fiction e serie tv trovato morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021.

Attore e conduttore italiano trovato morto nella sua abitazione il 30 dicembre 2021, Paolo Calissano ha avuto diverse esperienze cinematografiche nel panorama italiano prima di venire travolto da alcune vicende giudiziarie: chi era e quali sono state le tappe fondamentali della su acarriera?

Paolo Calissano: chi era

Dopo aver studiato economia e recitazione presso la School of Arts dell’Università di Boston, ha recitato prima di fotoromanzi e poi al cinema e in televisioene. Negli anni Novanta ha lavorato per diversi programmi, da Giochi senza frontiere per la TSI a Divieto d’entrata su Rete 4 fino 8 mm. Il suo nome è noto soprattutto per aver recitato nelle due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò, nella miniserie televisiva Per amore, nella soap opera Vivere, e nelle due stagioni della serie tv Vento di ponente.

Ha anche partecipato alla serie americana General Hospital.

Dopo l’esperienza da attore, nel 2004 ha partecipato al reality show L’isola dei famosi ma si è trovato costretto ad abbandonare volontariamente il programma acausa di un infortunio al ginocchio.

Paolo Calissano, chi era: le vicende giudiziarie

Calissano cadde in rovina dopo che, nel 2005, vennetravolto da una serie di vicende giudiziarie. In quell’anno le forze dell’ordine lo arrestarono per spaccio di sostanze stupefacenti e per la morte di Ana Lucia Bandeiera Bezerra, ballerina brasiliana di 31 anni madre di due figli che fu stroncata da un infarto dopo aver assunto una dose di cocaina presa nella sua casa.

Condannato a quattro anni di reclusione, l’attore finì di scontare la sua pena nel 2007 grazie all’indulto. Una volta tornato in libertà, tornò a recitare debuttando al Teatro Brancaccio di Roma con il musical A un passo dal sogno, scritto da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. La sua partecipazione venne però interrotta improvvisamente nel febbraio del 2008 per un malessere.

Dopo essere sparito dagli schermi, nel 2014 Calissano è tornato in televisione in occasione di un’intervista di Barbara D’Urso durante il programma Pomeriggio Cinque.