Per far tornare la pace in Ucraina, Papa Francesco ha il desiderio di nominare un rappresentante permanente che faccia da ponte tra le autorità

Il Cardinale Matteo Zuppi è stato mandato in missione a Kiev, Mosca e Washington, ma presto raggiungerà anche Pechino. L’idea di Papa Francesco è quella di inserire una figura tra la Russia e l’Ucraina per favorire la fine della guerra il ritorno alla pace.

Guerra in Ucraina: l’offensiva di Pace di Papa Francesco

Papa Francesco ha rilasciato un’interessante intervista alla rivista spagnola ‘Vida Nueva’, in cui ha parlato soprattutto della guerra in Ucraina. Il Pontefice ha spiegato che cosa c’è dietro alla missione di Zuppi: “Si vuole designare un rappresentante permanente che serva da ponte tra le autorità russe e ucraine. Questo è un grande passo per quella che si definisce ‘L’offensiva di pace‘.” Ma non è finita qui, perché Papa Francesco ha parlato anche di un incontro che avverrà presto tra i capi religiosi ad Abu Dhabi alla vigilia del Summit sul Clima delle Nazioni Unite a Dubai.

Ucraina, il ritorno dei figli nel Paese: cosa ne pensa Papa Francesco

Parte della missione in Ucraina di Zuppi era rivolta alle famiglie che sono in attesa del ritorno dei propri figli. Anche su questo tema, Papa Francesco si è espresso ai microfoni di ‘Vida Nueva’: “Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre mani per fare in modo che ogni famigliare che reclama il ritorno dei figli possa ottenerlo.”