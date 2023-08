Guerra in Ucraina, attaccata petroliera russa vicino al ponte di Crimea: alcu...

La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 528esimo giorno. Una petroliera russa, vicino al ponte di Crimea, è stata attaccata. Ci sono alcuni feriti.

Guerra in Ucraina, attaccata petroliera russa vicino al ponte di Crimea: alcuni feriti

Alcune esplosioni sono avvenute nelle prime ore di oggi, sabato 5 agosto, vicino al Ponte di Crimea, come riportato dai media locali. Funzionari citati da fonti russe hanno dichiarato che sono state udite esplosioni nella città contesa di Kerch e il traffico sul ponte è stato bloccato. Alcuni media di Mosca hanno affermato che un attacco di droni marini nello Stretto di Kerch avrebbe bersagliato la chimichiera russa Sig, un tipo di petroliera adibita al trasporto di prodotti chimici, e un gruppo di soccorritori è stato inviato sul posto.

Alcuni membri dell’equipaggio della petroliera chimica russa Sig sono rimasti feriti da schegge di vetro durante l’attacco da parte di droni marini ucraini. La nave è stata danneggiata e due rimorchiatori sono arrivati sul posto. Secondo i media di Mosca, si tratta della chimichiera oggetto di sanzioni americane per aver fornito carburante alle forze russe accorse in aiuto del regime di Bashar al-Assad durante la guerra in Siria.

Attaccata petroliera russa vicino al ponte di Crimea: Kiev conferma

“L’esplosione della petroliera russa Sig che trasportava carburante per le truppe di Mosca è stata un’operazione speciale dei servizi militari ucraini e della Marina” ha scritto Rbc-Ukraine citando fonti dell’intelligence e specificando che l’esplosione è stata provocata da un drone di superficie con 450 chili di tritolo. La petroliera era carica di carburante e si trovava in acque territoriali ucraine, nei pressi del Ponte di Crimea.