Dopo la quinta Meditazione degli Esercizi spirituali per la Curia Romana, il cardinale Kurt Koch ha guidato il Rosario per la salute del Papa, recitando i misteri dolorosi. La preghiera, trasmessa anche in piazza San Pietro e dai media vaticani, si è svolta nel pomeriggio dell’11 marzo.

“La sofferenza per la grave malattia che sta vivendo Papa Francesco è una grande sfida. Preghiamo che il Signore conceda vicinanza al Papa”, ha dichiarato introducendo il Rosario.