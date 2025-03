Papa Francesco è ricoverato da ormai 26 giorni al Gemelli di Roma. Molti bambini hanno mandato lui delle lettere ma, cosa c’era scritto? Scopriamolo insieme.

Papa Francesco, sciolta la prognosi

Visti i miglioramenti degli ultimi giorni, ieri i medici che hanno in cura Papa Francesco hanno deciso di sciogliere la prognosi. Le condizioni del Pontefice sono stabili ma, visto il quadro clinico complesso, sarà necessario per Bergoglio proseguire ancora per diversi giorni le terapie in ambito ospedaliero. Va comunque sottolineato che, sebbene non sia più in imminente percoli di vita, non significa che “non restino ancora potenziali pericoli”, soprattutto perché si tratta di una persona di 88 anni.

Le lettere segrete dei bambini a Papa Francesco: cosa gli hanno scritto?

Papa Francesco è ricoverato da 26 giorni, durante i quali ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto da tutto il mondo. I bambini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù gli hanno anche mandato delle lettere. Ma, cosa c’era scritto? I piccoli pazienti hanno fatto tanti disegni e scritto alcuni “consigli” per Papa Francesco su come trascorrere il tempo mentre si trova in ospedale. Eugenio, ad esempio, scrive “Caro Papa, ti consiglio di leggere tanti libri.” Alex invece suggerisce a Bergoglio di “farsi regalare una Playstation”. Giulia invece consiglia al Papa di farsi ricoverare al Bambino Gesù anche lui: “guarda che bel panorama” C’è pure casa tua!” Oltre ai consigli, i piccoli pazienti hanno anche fatto gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco.