Papa Francesco, come sta oggi? Il bollettino medico di lunedì 10 marzo

Papa Francesco ha trascorso “una notte tranquilla, sta riposando”. Poche parole, ma significative, nell’aggiornamento odierno riguardo le condizioni del Santo Padre, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio. Con il ritorno del bollettino medico questa sera, ecco come sta il Pontefice secondo le ultime informazioni dei medici.

Al Gemelli, l’affetto dei fedeli e dei bambini per Papa Francesco

I bambini continuano a inviare messaggi di affetto a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio. Tra i tanti disegni e lettere, c’è anche un pensiero delle bambine e dei bambini della scuola dell’Infanzia ‘Don Enrico Colombo’ di Calò, in Brianza. “Papa Francesco vorrei che tu guarisci presto così presto che possa andare in Chiesa”, scrive Riccardo. Dopo essersi svegliato, il Papa ha ripreso le terapie, inclusi i trattamenti respiratori e motori. Dopo la ventilazione meccanica non invasiva della notte, è stato sottoposto a ossigenazione ad alti flussi tramite cannule nasali.

Papa Francesco, come sta oggi? Le novità dal bollettino serale

Le condizioni del Santo Padre rimangono stabili. I miglioramenti osservati nei giorni scorsi si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dai riscontri clinici e dalla positiva risposta alla terapia farmacologica.

Per questo motivo, i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Tuttavia, vista la complessità del quadro clinico e l’importante infezione manifestata al momento del ricovero, sarà necessario proseguire con la terapia farmacologica ospedaliera per alcuni giorni.

Questa mattina, il Santo Padre ha seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha ricevuto l’Eucaristia e si è ritirato nella Cappellina del suo appartamento per un momento di preghiera. Nel pomeriggio ha partecipato nuovamente agli Esercizi spirituali della Curia, seguendoli via video. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo.