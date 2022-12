Sabato 17 dicembre, Papa Francesco compie 86 anni.

Nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo Abc ha ammesso di non essersi operato per la gonalgia che lo affligge da tempo. Francesco ha spiegato: “Sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta” aggiungendo che “si governa con la testa, non con il ginocchio”. Il Santo Padre ha inoltre invitato a “leggere le sue parole nel contesto in cui sono state pronunciate, per non sbagliare interpretazioni”.

Proprio il giorno del compleanno di Francesco è previsto il tradizionale evento de Presepe Vivente, che partirà dalla Basilica di San Giovanni Laterano. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto a inviare i suoi auguri all’illustre festeggiato, anche a nome di tutti gli italiani. Nonostante gli acciacchi dovuti all’età, Francesco non ha alcuna intenzione di rallentare i suoi ritmi lavorativi.

Mattarella a Papa Francesco: “Auguri sinceri dagli italiani”

Matteralla ha inviato auguri “sentiti e sinceri” al Santo Padre in occasione dei suoi 86 anni: “Nella lieta ricorrenza del Suo genetliaco desidero rivolgerLe, a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordiali auguri di benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del Suo alto magistero”.

Le tappe del Presepe Vivente

Alle ore 14:30 a Roma inizierà il Presepe Vivente. Come informa Roma Today, l’evento, che partirà da San Giovanni in Laterano, seguirà l’itinerario della processione del Corpus Domini fino alla scena della Natività che si svolgerà presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.