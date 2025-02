“Il Papa ha passato una notte serena, una bella notte di sonno. Ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani”: a confermarlo ai giornalisti è stato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in riferimento al suo ricovero. Il Papa ha dunque passato una notte tranquilla, trascorsa al Gemelli dove è stato ricoverato per un’infezione alle vie respiratorie.

Stabili le condizioni di salute del Papa, ricoverato al Gemelli

Francesco si sarebbe svegliato senza febbre, continuando accertamenti e terapie per guarire dalla bronchite. Nel frattempo, in Vaticano, questa mattina sono arrivati migliaia di pellegrini. Sono in particolare circa 5mila quelli accorsi per gli appuntamenti del Giubileo degli Artisti, provenienti dalle diocesi di Parma, Viterbo e Benevento. È a loro che padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, ha chiesto di pregare per Papa Francesco che in queste ore è ricoverato. Si attende ancora, e dipenderà dalla risposta del Papa alle terapie, una decisione sull’Angelus di domenica. Francesco dovrà decidere se annullarlo, come già avvenuto per gli altri eventi di questi giorni, o se seguirlo dal Gemelli, come accaduto in altri ricoveri.

Gli impegni del Papa proseguono

La sala stampa della Santa Sede in un bollettino ha inoltre fatto sapere che Papa Francesco ha nominato suor Raffaella Petrini, finora Segretario Generale del medesimo Governatorato, come Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, a partire dal primo marzo 2025. Dal Papa è stato inoltre nominato il vescovo della diocesi di Bubanza (Burundi) padre Emmanuel Ntakarutimana, che finora aveva rivestito il ruolo di Coordinatore del Consiglio per la creazione dell’Università Cattolica del Burundi. Nominato anche il vescovo della diocesi di Rutana: è ill reverendo Léonidas Nitereka, finora Vicario Generale della diocesi di Bururi.