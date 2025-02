Secondo l’ultimo bollettino medico di ieri sera, 19 febbraio, le condizioni di Papa Francesco al Gemelli mostrano un lieve miglioramento, in particolare per quanto riguarda gli indici infiammatori.

Papa Francesco, condizioni stazionarie al Gemelli: segnali positivi dagli esami

“Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori“. Questo è stato riportato nella nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, per aggiornare sulle condizioni di salute del Papa, ricoverato dal 14 febbraio.

Si apprende che a Papa Francesco viene evitato ogni possibile stress per non compromettere il delicato decorso della polmonite, con particolare attenzione all’ambiente in cui è ricoverato. L’equipe medica ha raccomandato di evitare anche il minimo colpo d’aria.

Nella giornata di ieri, dopo aver fatto colazione, il Papa ha letto alcuni quotidiani e poi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi collaboratori più stretti. Prima di pranzo, ha ricevuto l’Eucaristia. Nel pomeriggio, ha incontrato in visita il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, con la quale ha avuto un incontro privato della durata di 20 minuti.

“Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”, ha commentato la presidente del Consiglio.

Papa Francesco e le fake news sulla sua morte

Fonti vaticane sottolineano che vengono fornite informazioni con regolarità, in risposta alle continue e insistenti fake news che circolano in questi giorni, secondo cui Papa Francesco sarebbe già morto.