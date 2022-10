Papa Francesco: “L’ 8 dicembre torna l’evento pubblico a Piazza di Spagna”

Nel calendario delle celebrazioni liturgiche di Papa Francesco fino a dicembre, si può leggere il ritorno dell’atto di venerazione in piazza di Spagna

L’8 dicembre Papa Francesco tornerà in Piazza di Spagna, per l’Atto di venerazione alla statua della Vergine. A causa delle restrizioni e dei contagi di Covid-19, negli ultimi due anni, il tradizionale appuntamento era stato annullato

Papa Francesco, torna a Piazza di Spagna

Citta del Vaticano – Ad annunciarlo lo stesso Papa Francesco: l’8 dicembre torna l’evento pubblico con il Papa a Piazza di Spagna, a Roma, per la festa dell’Immacolata Concezione.

L’evento annullato negli ultimi due anni

Sicuramente una bella notizia per tutti i fedeli che ancora ricordano la rinuncia dello scorso anno, quando, in piena pandemia, per evitare assembramenti e rischi di contagio da covid19. Con un atto di devozione privato, Papa Francesco aveva pregato la Madonna perché proteggesse ” i romani, la città in cui vivono e i malati che necessitano della Sua materna protezione ovunque nel mondo”.

L’anno precedente il Papa si era recato sempre in forma privata all’alba a pregare. Insomma, nonostante la pandemia, il Papa non aveva mai fatto mancare la sua presenza e il suo affetto alla effigie mariana tanto cara ai romani, recandosi ai piedi della statua nelle primissime ore del mattino. Le immagini del Pontefice che pregava sotto l’ombrello sono scolpite tra quelle che rimarranno a lungo nella memoria collettiva.

Appuntamento alle 16:00

La solennità dell’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria rappresenta l’ultimo appuntamento del calendario delle celebrazioni di Francesco per novembre e dicembre, reso pubblico oggi dall’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche. L’Atto di venerazione pubblico alla statua della Madonna in Piazza di Spagna è previsto per le ore 16:00