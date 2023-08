Con l’arrivo del Santo Padre a Lisbona, ha inizio la Giornata Mondiale della Gioventù che vede Lisbona pronta a diventare la capitale mondiale dei giovani per i prossimi giorni. Ad oggi sono 354mila i pellegrini registrati e più di 25mila volontari di 140 Paesi del mondo. L’Italia è al secondo posto, preceduta dalla Spagna, per numero di partecipanti: sono infatti 65mila i giovani italiani presenti.

Papa Francesco a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù

Il volo papale di Ita Airways è decollato questa mattina intorno alle ore 8 da Fiumicino. Durante il volo, il Pontefice ha fatto arrivare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo messaggio il Papa ha mandato un augurio di pace e di prosperità all’Italia e ha aggiunto: «Animato dalla gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo, auspico che, spinti dalla fede e desiderosi di alzarsi e mettersi in cammino essi attingano forza dall’incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso di vita».

L’arrivo e il suo intervento

Atterrato alle ore 10 (11 in Italia), Papa Francesco è stato accolto dal Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, nel suo incontro al Centro Cultural de Belem con circa mille persone tra autorità politiche e religiose, corpo diplomatico, imprenditori e rappresentanti della società civile, ha tenuto il suo primo discorso ufficiale: «Sono felice di essere a Lisbona, città dell’incontro che abbraccia vari popoli e culture e che diventa in questi giorni ancora più universale; diventa, in un certo senso, la capitale del mondo» ha detto il Papa a inizio del suo discorso, l’unico che pronuncerà in italiano.

In questo discorso, Francesco ha parlato anche della guerra in Ucraina e ha posto una domanda all’Europa: «Verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo?» Il Pontefice ha parlato anche della crisi ambientale nel mondo: «Grandi riserve di vita trasformate in discariche di plastica».