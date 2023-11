La delibera dell'Agcom sta per entrare in vigore: dal prossimo 21 novembre il Parental Control si attiva sugli smartphone

La delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) entrerà in vigore il prossimo 21 novembre e sconvolgerà il mondo tech degli smartphone. Le schede sim dei minori non avranno più accesso a determinate categorie di siti: il Parental Control, che già abbiamo conosciuto per i canali televisivi, entra per la prima volta anche nel mondo dei cellulari.

Parental control sugli smartphone: la novità dal 21 novembre

Da martedì 21 novembre entreranno in vigore le nuove misure sul parental control contenute nella delibera 9/23/Cons dell’Autorità garante delle comunicazioni. Ma che cosa cambierà nel concreto? Alcuni siti ritenuti pericolosi per i minori saranno bloccate sulle sim intestate a loro. Il blocco sarà ovviamente gratuito, ma anche automatico: nè i genitori, nè il minore stesso dovranno attivare alcuna impostazione per avere il Parental Control attivo.

Parental control sugli smartphone: i siti bloccati

È facile intuire che i primi siti ad essere bloccati da questa nuova funzione saranno quelli in cui sono mostrati contenuti pornografici o anche di semplice nudità, ma non solo. Anche i portali che permettono l’acquisto di prodotti legati al mondo della sessualità non saranno più visibili. Un fermo interverrà anche per i siti di scommesse o gioco d’azzardo online e, infine, tutti quei canali attraverso i quali è possibile acquistare armi. Ma cosa succede se la sim è intestata al genitore? In quel caso il blocco non sarà più automatico, ma richiederà l’intervento diretto di qualcuno.