Parolaccia di Iva Zanicchi a Domenica In, il monito di Mara Venier: “Già con Sgarbi è successo di tutto”

Parolaccia di Iva Zanicchi a Domenica In, il monito di Mara Venier: “Già c...

Parolaccia di Iva Zanicchi a Domenica In, il monito di Mara Venier: “Già c...

Parolaccia di Iva Zanicchi a Domenica In, il monito di Mara Venier: “Già c...

Ennesima gaffe per Iva Zanicchi che, ospite a Domenica In per ricordare Paolo Limiti, si è lasciata andare a una parolaccia.

In occasione della sua partecipazione a Domenica In, Iva Zanicchi si è resa protagonista di un’ennesima gaffe che non è stata accolta di buon grado dalla padrona di casa Mara Venier. Ecco cosa è successo durante la puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica 26 marzo.

Parolaccia di Iva Zanicchi a Domenica In, gaffe della cantante in studio

Iva Zanicchi continua far parlare di sé. L’ultima gaffe della cantante ha preso forma nello studio di Domenica In nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio di domenica 26 marzo. L’artista, invitata nel salotto di Mara Venier per ricordare insieme alla conduttrice l’amico e collega Paolo Limiti, si è lasciata sfuggire una parolaccia.

Ancora presente in studio, la Zanicchi è apparsa molto infastidita dopo essersi esibita a causa dell’utilizzo di un microfono non funzionante. La situazione ha irritato la cantante a tal punto che, d’un tratto, ha perso la pazienza e ha esclamato un sonoro: “C***o!”.

Il monito di Mara Venier: “Già con Sgarbi è successo di tutto”

La reazione della Zanicchi al malfunzionamento del microfono non è stata accolta di buon grado dalla Venier che ha rivolto uno sguardo severo alla cantante e l’ha spronata a ricominciare a parlare di Limiti, scomparso a causa di un tumore al cervello nel 2017. “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”, ha esclamato con durezza Zia Mara.

Durante l’ospitata, inoltre, la conduttrice ha invitato l’artista a non raccontare barzellette, dato il momento in opportuno, nel tentativo di non fare altre brutte figure. “Già con Sgarbi è successo di tutto”, ha sottolineato la conduttrice, rievocando alla mente dei presenti in studio e dei telespettatori quanto accaduto la scorsa settimana con il critico d’arte Vittorio Sgargi.