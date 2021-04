Il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha dichiarato che parrucchieri ed estetisti potrebbero tornare aperti entro aprile.

Parrucchieri ed estetisti potrebbero tornare aperti entro il mese di aprile: lo ha affermato Mariastella Gelmini aggiungendo che tra un mese potranno ripartire in sicurezza anche le altre attività.

Parrucchieri ed estetisti aperti: parla la Gelmini

Intervistata dal Corriere della Sera, l’esponente del governo si è detta fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza.

Qualche segnale di riapertura, in linea con un miglioramento della situazione epidemiologica, potrebbe essere già dato ad aprile: “Parrucchieri ed estetisti penso sia meglio che lavorino in negozio piuttosto che nelle case private“.

Per quanto riguarda le altre attività, ha spiegato che i singoli ministeri sono già al lavoro sui protocolli per riaprire ma che a dettare l’agenda è sempre il virus. La cosa fondamentale sarà accelerare sulla campagna vaccinale per mettere in sicurezza gli over 80 e le persone fragili.

Quanto al caso AstraZeneca e alle rinunce di diversi cittadini di sottoporsi a questo vaccino, ha affermato che “di questo tormentone avremmo fatto volentieri a meno ma è evidente che non dipende da noi“. Si è comunque detta certa che le regioni e il governo saranno in grado di riprogrammare in pochissimo tempo il piano senza interruzioni né ritardi.

Il dato delle disdette, ha sottolineato, non è uniforme a livello nazionale e il governo sta mettendo in atto una campagna di corretta comunicazione che prevede trasparenza e fiducia nella scienza: “I vaccini sono sicuri, il vero pericolo è non vaccinarsi.

L’immunizzazione della popolazione è la migliore forma di aiuto all’economia e i veri ristori sono le riaperture“.