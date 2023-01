Una tranquilla partita di hockey finisce in rissa.

La violenza è tale che si picchiano fino a sanguinare. Arbitri e altri giocatori sono rimasti immobili.

Partita di Hockey finisce in rissa: si picchiano fino a sanguinare

Una scena grottesca, assolutamente imbarazzante per l’hockey. Due giocatori si sono disinteressati della partita, e invece cominciano a venirsi addosso, fino a scontrarsi violentemente.

Smettono di giocare e si picchiano fino a sanguinare. È questo per via di un fuori programma da dimenticare in occasione di un match tra Oskarshamn e Luleå, in cui agonismo e fisicità ha portato ad un pesantissimo scontro tra due giocatori, che se le sono date di santa ragione senza esclusione di colpi.

Come è partita la rissa

È iniziato dal secondo tempo, in una zona centrale della pista. Il gioco si è sviluppato altrove, mentre Oscar Engsund e William Worge Kreü sono entrati in rotta di collisione.

All’inizio un contrasto molto duro, qualcosa che si poteva smorzare. Alla fine i due hanno continuato a beccarsi passando poi dalle parole ai fatti.

E dagli strattoni iniziali, si sono trasformati in qualcosa di più: cazzotti violentissimi, da una parte e dall’altra, con i due che si sono sbarazzati degli attrezzi del mestiere e si sono concentrati sulla rissa.

Le reazioni alla rissa

Sono riusciti a sedare la rissa tra i due giovani giocatori, anche se erano arrivati al punto da sanguinare per le ferite e a finire al pronto soccorso.

In tutti gli sport di contatto, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Il nervosismo tra giocatori può portare a scenari del genere, è normale tra giovani.

Seppur un episodio violento, ciò che lo rende assolutamente grottesco e imbarazzante è il fatto che arbitri e tutti gli altri giocatori siano rimasti immobili.