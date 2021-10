Partorisce un bambino di 6,4 kg dopo due figli e 19 aborti: parto record negli USA

Una donna americana, dopo aver avuto due figli e 19 aborti, ha partorito un bambino di 6,4 kg. Un parto record.

Partorisce un bambino di 6,4 kg dopo due figli e 19 aborti: la nascita di Finnley

Cary e Tim Patonai, dopo aver vissuto la drammatica esperienza di 19 aborti spontanei, hanno dato il benvenuto a Finnley, il loro terzo figlio. Il bambino alla nascita, avvenuta ad inizio ottobre, misurava 60,96 cm e pesava 6,4 chili, il doppio del peso standard di un neonato. “La nostra famiglia è finalmente completa. È assolutamente perfetto” ha dichiarato la donna, che ha partorito al Banner Thunderbird Medical Center di Glendale, a Fox News.

“Era davvero grande e in più avevo quasi il doppio del liquido amniotico, quindi dire che avevo una grande pancia e che ero assolutamente a disagio forse non è abbastanza!” ha spiegato. “Tuttavia, rifarei tutto da capo se dovessi, per ottenere questa benedizione” ha aggiunto.

Partorisce un bambino di 6,4 kg dopo due figli e 19 aborti: un parto record

I fratelli del piccolo Finnley, Devlen, di 10 anni, ed Everett, di 2 anni, pesavano rispettivamente 3,7 e 5 kg alla nascita.

“Quando arrivò Everett, il dottore disse che era tra i cinque bambini più grandi che avesse mai fatto nascere, ed io scherzando dissi ‘Aspetta, che arriverò in cima alla lista’. E ci sono veramente riuscita!” ha dichiarato la mamma. Secondo la donna, il ginecologo che ha effettuato il taglio cesareo ha commentato che in 27 anni di carriera non aveva mai fatto nascere un bambino così grande.

Partorisce un bambino di 6,4 kg dopo due figli e 19 aborti: un percorso difficile

La coppia ha intrapreso un percorso davvero molto complicato per arrivare ad avere tre figli. Dalla nascita di Everett, avvenuta due anni fa, Cary ha perso due bambini prima di aspettare Finnley. Prima della nascita del suo secondogenito la donna ha avuto 17 aborti spontanei. “Due degli aborti erano set di gemelli. É stato traumatico per l’intera famiglia, specialmente per il nostro figlio maggiore. Ogni perdita mi spezzava il cuore…” ha raccontato la donna.