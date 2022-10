Patrick Zaki in collegamento apre Conversazioni sul Futuro

Un contest con dieci poster in lizza che saranno affissi e Patrick Zaki che apre Conversazioni sul Futuro: lui è stato un "prisoner of conscience"

Lo studente egiziano incappato nella brutalità del regime sel Cairo Patrick Zaki in collegamento per aprire le “Conversazioni sul Futuro”. Da oggi e fino al 16 ottobre parte la nona edizione del festival presso le Officine Cantelmo Lecce e sarà proprio Patrik, che è ancora sotto processo dopo la liberazione avvenuta a dicembre del 2021, a collegarsi dall’Egitto.

Patrick Zaki e le Conversazioni sul Futuro

Proprio oggi, 13 ottobre, verranno appesi i dieci poster vincitori del contest “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience” promosso nel 2021 tra gli altri da Amnesty International Italia. Ma perché Zaki e cosa sono le “Conversazioni sul Futuro”? La risposta alla prima domanda è semplice: nessuno più dello studente dell’università di Bologna conosce forse meglio il pericolo di vederselo strappato via, il futuro, dopo quasi due anni di custodia cautelare per presunti quanto ridicoli reati di opinione nel suo paese.

Rassegna sui diritti umani e sociali

La rassegna, come spiega la Gazzetta del Mezzogiorno, “sarà caratterizzata da 80 appuntamenti tra talk, presentazioni, proiezioni, laboratori, monologhi con 170 speaker nazionali e internazionali”. Il tutto “approfondendo storie e temi di stretta attualità tra cui le battaglie sui diritti umani, civili e sociali. Il festival è ideato, organizzato e promosso dall’associazione ‘Diffondiamo idee di valore”. Il coordinamento generale e la direzione artistica sono di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Polo BiblioMuseale di Lecce e numerose realtà pubbliche e private.