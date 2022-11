Patrizia Rossetti contro Alberto De Pisis: “Ch**a isterica!”

Patrizia Rossetti è finita nell'occhio del ciclone per alcune frasi da lei rivolte contro Alberto De Pisis al GF Vip.

Nelle ultime ore al GF Vip sono volate scintille tra Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis e alcune parole pronunciate dalla concorrente contro il suo coinquilino hanno finito per scatenare una vera e propria bufera in rete.

Patrizia Rossetti contro Alberto De Pisis

In queste ore sui social stanno facendo discutere alcune delle parole rivolte da Patrizia Rossetti contro il suo coinquilino Alberto De Pisis. In particolare la Rossetti – dopo aver avuto con lui un duro scontro al GF Vip – si è sfogata in confessionale affermando: “Comunque Alberto si deve dare una regolatina, eh. Perché è un po’ checc**na isterica, eh. Molto, molto“, ha detto.

Sui social in tanti si sono scagliati contro Patrizia e c’è anche chi invece abbia preso le sue difese sostenendo che avesse detto “un pochettino isterico”.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti si chiedono se la vicenda verrà affrontata nel corso della prossima diretta del reality show.

Non è la prima volta che Patrizia Rossetti finisce nell’occhio del ciclone durante questa settima edizione del GF Vip e in moltin l’hanno criticata anche per via delle sue parole contro Marco Bellavia. La concorrente si era rivolta all’ex conduttore dicendo: “Se hai problemi stai a casa”.

La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio in rete e in tanti hanno chiesto che contro di lei – e gli altri volti del reality show – venissero presi al più presto dei provvedimenti. Marco Bellavia in seguito ha avuto modo di chiarirsi direttamente con i suoi ex compagni d’avventura.