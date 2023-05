Casarano, in fiamme l'auto di una barista: è indagine per incendio doloso

Nella notte in via Padova fiamme all'auto di una barista di Casarano e forti sospetti sulla natura dell'episodio

Si sono registrati attimi di paura a Casarano dopo che è andata in fiamme l’auto di una barista, motivo per cui è partita una indagine per incendio doloso. Da quanto si apprende i vigili del fuoco sono dovuti intervenire due volte in provincia di Lecce per sedare i roghi scoppiati. Se ne sono contati più di uno infatti ma secondo i media sono stati di natura completamente diversa. Il primo caso ha riguardato la vettura finita in fiamme e su quel caso ci sarebbe un sospetto.

Casarano, in fiamme l’auto di una barista

I media parlano di elementi fondati per cui dai primi accertamenti sul posto, si ritiene si possa trattare di un evento di natura dolosa. Nel secondo, invece, del tutto accidentale e avvenuto in un’abitazione per colpa di una cicca di sigaretta. Nel primo caso invece gli investigatori stanno operando in provincia di Lecce, a Casarano, dove un’auto ha preso fuoco prima delle 3 di notte.

Le indagini sul rogo in via Padova

In via Padova, in una zona centrale della cittadina, all’improvviso le fiamme si sono sprigionate da una Fiat 500L. La vettura è in possesso di una donna di 41 anni che fino a un paio di anni addietro ha gestito un bar. Il veicolo è andato del tutto distrutto e si sta scavando negli episodi passati relativi al periodo in cui la vittima aveva l’attività di somministrazione.