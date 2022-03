Paura a Verona, camion urta un’auto e sfonda il guard rail

Polizia Stradale, Vigili del Fuoco con una gru e soccorritori del 118 con un elicottero in A4 a Verona, un camion urta un’auto e sfonda il guard rail

Paura a Verona nel pomeriggio del 22 marzo, dove un camion urta un’auto, sfonda il guard rail e centra un’altra vettura che sopraggiungeva dalla parte opposta. Il grave incidente si è verificato lungo il tratto in cui corrono parallele A4 e Tangenziale Sud, alle 15.20 nel punto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione di Milano.

Per cause che sono state in accertamento da parte della Polizia Stradale, in territorio del comune di San Giovanni Lupatoto, il grosso mezzo che viaggiava in A4 ha urtato una vettura che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Camion urta un’auto e sfonda il guard rail

A quel punto il camion ha sfondato la barriera di separazione fra le due arterie ed è finito in Tangenziale Sud, coinvolgendo una seconda auto.

Nell’urto è rimasto ferito in modo serio il conducente della prima auto, mentre quello della seconda ed il conducente del camion non hanno riportato ferite ma solo molto spavento.

Soccorsi immediati e viabilità interrotta

La viabilità è stata interrotta per ore, sia per consentire ai mezzi di soccorso di accorrere ed operare che per il successivo ripristino della viabilità. Sul posto unità della Polizia Stradale, vigili del fuoco di Caldiero e il personale della sede centrale con un’autogru che ha rimosso il grosso mezzo.

I sanitari del 118 sono accorsi anche con l’elicottero, che ha provveduto al trasporto dell’unico ferito.