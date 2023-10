A Monticelli, in provincia di Ascoli Piceno, un piccolo principio di rogo è diventato un incendio enorme che ha divorato un ettaro e mezzo di terreno in un campo agricolo dove insisteva anche un uliveto.

Incendio ad Ascoli Piceno

A Monticelli, frazione di Ascoli Piceno, un piccolo rogo di sterpaglie è diventato in poco tempo un incendio. Le fiamme sono diventate in poche ore altissime, sviluppatesi a causa del fortissimo vento.

Anche pochi giorni fa nello stesso luogo, un terreno agricolo è andato incontro allo stesso destino, l’incendio di cui parliamo oggi invece, si è sviluppato venerdì 6 ottobre alle 15 e subito è scattato l’allarme nella caserma dei pompieri più vicina.

L’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Ci sono volute ore di lavoro per domare le fiamme, che nel frattempo avevano formato una densa nube di fumo tossico che si propagava a distanza ed era visibile dai residenti di zona.

Sul posto sono giunte 4 squadre dei pompieri, nonostante questo il fuoco ha bruciato un ettaro e mezzo di terreno, coinvolgendo nono solo le sterpaglie ma anche diverse piante di ulivo.

Il fronte si è allargato pericolosamente durante le operazioni di spegnimento però grazie all’acqua delle autobotti i pompieri hanno avuto la meglio dopo due ore. Poi è iniziata la bonifica, anche questa molto importante per scongiurare il pericolo che le fiamme potessero riprendere nuovamente.

Sono in corso di accertamenti le cause dell’incendio. Il vero problema è l’assenza di piogge e ancora i meteorologi parlano di caldo in un mese che invece dovrebbe essere ricco di precipitazioni.

Alle condizioni attuali non è il periodo adatto per bruciare sterpaglie.