Chuck Norris, noto attore e icona delle arti marziali, è recentemente tornato al centro dell’attenzione per un ricovero improvviso alle Hawaii. L’episodio ha riacceso l’interesse sulle sue condizioni di salute e sui precedenti problemi cardiaci che aveva affrontato in passato, suscitando preoccupazione ma anche rassicurazioni da parte delle fonti vicine.

Il doppio infarto del 2017 e il tempestivo intervento dei soccorsi

Nel 2017 Chuck Norris è stato colpito da un grave episodio cardiaco, descritto come un doppio infarto. L’evento si è verificato dopo il suo rientro a Las Vegas, presso il Tonopah Station Hotel, al termine di una competizione di arti marziali. Durante la notte ha iniziato ad avvertire intensi dolori al petto, sintomo tipico di un attacco cardiaco. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e hanno utilizzato anche il defibrillatore prima del trasporto in ospedale. In pronto soccorso, l’attore ha subito un secondo infarto, ma grazie all’intervento rapido del personale medico è stato stabilizzato. Dopo alcuni giorni di ricovero e monitoraggio, è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa. Nonostante la gravità della situazione, quell’episodio si è concluso senza conseguenze permanenti evidenti, anche in virtù della sua ottima condizione fisica generale.

Paura per Chuck Norris: emergenza medica e ricovero d’urgenza per l’attore

Per quanto riguarda il malore più recente, riportato da fonti come TMZ e Page Six, Chuck Norris sarebbe stato ricoverato d’urgenza mentre si trovava sull’isola di Kauai. Secondo quanto riferito da conoscenti e fonti vicine, nelle ore precedenti il ricovero l’attore stava svolgendo attività fisica e appariva in condizioni normali, tanto da risultare sereno durante una conversazione telefonica.

Come riportato da TMZ, una persona a lui vicina ha descritto l’attore come tranquillo e in grado di scherzare, segno di un apparente buon umore nonostante l’improvviso ricovero. L’episodio sarebbe stato improvviso e avrebbe richiesto il trasferimento in ospedale per accertamenti, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulle cause o su eventuali diagnosi.

Il celebre attore, appena una settimana fa ha festeggiato il suo 86° compleanno.