Paura nel Polesine, bimbo di 4 anni scomparso mentre giocava in riva all’Adigetto: ricerche in corso

Paura nel Polesine, bimbo di 4 anni scomparso mentre giocava in riva all’Ad...

Paura nel Polesine, bimbo di 4 anni scomparso mentre giocava in riva all’Ad...

Paura nel Polesine, bimbo di 4 anni scomparso mentre giocava in riva all’Ad...

Un bimbo di 4 anni è scomparso mentre stava giocando con il padre in riva all’Adigetto: si teme sia caduto nel canale.

C’è paura e apprensione nel Polesine dopo che un bimbo di soli 4 anni è scomparso mentre stava giocando in riva all’Adigetto insieme al papà. Si teme, infatti, che il piccolo possa essere accidentalmente caduto nel canale. Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i carabinieri e i vigili del fuoco che si stanno occupando delle ricerche.

Paura nel Polesine, bimbo di 4 anni scomparso mentre giocava in riva all’Adigetto

La sparizione del bimbo, di origine marocchina, risale alle 18:30 circa di mercoledì 22 marzo. Alla luce delle testimonianze fornite dai presenti, intorno all’orario indicato, il piccolo sarebbe stato visto cadere nel canale Adigetto, a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, il bambino stava giocando insieme al padre fino a quando il genitore non lo ha perso di vista per qualche istante. Subito l’uomo ha cominciato a cercare il figlio in preda al panico. Nelle prime ricerche, è stato aiutato da altre persone senza, però, riuscire a individuare il bimbo.

Ricerche in corso: si programma lo svuotamento del canale

Pare che il padre del bambino, durante la fase iniziale delle ricerche, si sia anche tuffato a sua volta nel canale nella speranza di riuscire a scorgere il figlio e riportarlo a riva.

La scomparsa del piccolo è stata segnalata alle forze dell’ordine e ai sanitari che si sono recati sul luogo della tragedia. I carabinieri e i vigili del fuoco stanno conducendo le ricerche, nonostante il buio sia ormai calato.

I soccorritori, intanto, stanno programmando lo svuotamento del canale al fine di agevolare le operazioni di ricerca e scorgere più agevolmente il bimbo.