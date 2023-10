Tanta paura, ma fortunatamente una tragedia che è solo stata sfiorata per il fenomenale terzino del Liverpool Trent Alexander-Arnold. Il calciatore era alla guida della sua automobile quando un traliccio dell’alta tensione è caduto proprio di fronte a lui.

Paura per Alexander-Arnold: la dinamica

Il terzino del Liverpool e della nazionale inglese stava guidando la sua automobile su una strada di campagna di Knutsford, nel Cheshire, quando è stato vittima di un incidente che poteva costargli molto caro. A causa del fortissimo vento di questi giorni, infatti, un traliccio dell’ata tensione è crollato di fronte alla macchina di Alexander-Arnold proprio mentre stava transitando di lì. Alexander-Arnold ha visto il pesantissimo palo (14 metri di altezza per mezza tonnellata) cadere di fronte a lui e prontamente ha compiuto una sterzata.

Paura per Alexander-Arnold: l’incidente

Nel cambio repentino di corsia, la sua Range Rover si è schiantata contro una Bmw, causando qualche danno. Il traliccio ha colpito l’auto del terzino solo di striscio e, quasi per miracolo, nessuno si è fatto male. Il calciatore non ha subito grossi danni, se non quelli al proprio veicolo, ma è stato descritto come un ragazzo in stato di choc da chi lo ha assistito.