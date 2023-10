Scomparsa Kata, si scava nell'ex hotel Astor di Firenze

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Firenze sul caso di Kata, la bambina di 5 anni che lo scorso 10 giugno era scomparsa nel nulla nella zona dell’ex hotel Astor di Firenze. Da quel famoso video di pochi secondi registrato da una telecamera di sicurezza, della bimba non si hanno avuto più notizie. Per fare chiarezza sull’accaduto le autorità hanno autorizzato degli scavi sul luogo incriminato.

Scomparsa Kata, le indagini sull’hotel Astor: gli scavi

L’ultimo sopralluogo sul posto era stato effettuato in data 18 ottobre e dopo qualche ora lo squadrone dei carabinieri ‘Cacciatori Calabria’ (specializzato in sequestri di persona e nella caccia ai latitanti) si è messo al lavoro con alcune ruspe nell’ara adiacente all’ex hotel Astor. Gli scavi, in particolare, si sono concentrati nella zona del cortile, lì dove Kata era stata vista per l’ultima volta.

Scomparsa Kata, le indagini sull’hotel Astor: il sequestro

I carabinieri sperano di trovare tracce della bambina o di chi potrebbe averla rapita. Al momento, infatti, l’indagine è aperta per sequestro di persona e si attendono novità per comprendere al meglio che cosa potrebbe essere accaduto alla piccola quel terribile pomeriggio di metà giugno.