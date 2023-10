Container cade in mezzo alla strada in via Bruzzo a causa del vento, viabilit...

Un container è caduto in strada a Genova a causa del forte vento: l’incidente si è verificato in via Bruzzo. Cosa è successo.

Viabilità in tilt in via Bruzzo a Genova: a causa del forte vento, un container è caduto in strada, paralizzando il traffico per ore. L’incidente non ha causato feriti.

Container caduto in strada a Genova per il forte vento

Il forte vento che a partire dalla notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre si è abbattuto sulla Liguria ha provocato la caduta di un container intorno alle 10:30 del mattino. L’incidente si è verificato in via Bruzzo, in val Polcevera, e ha causato lo stop della viabilità.

Sul posto, si è prontamente recata la polizia locale che ha chiuso la strada al fine di consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni delle forze dell’ordine si sono concluse nel primo pomeriggio di venerdì 20: la viabilità, infatti, è tornata alla normalità intorno alle ore 14:00.

La nota della società

A seguito dell’incidente, non ci sono stati feriti. Lo hanno riferito le autorità intervenute in via Bruzzo ossia la strada che percorre val Polcevera e che si trova poco distanzi dai mercati generali. Nei pressi della via, si trovano una serie di container vuoti stoccati in attesa di nuove operazioni portuali.

Quando si è diffusa la notizia del sinistro, l’azienda alla quale apparteneva il container precipitato ha diffuso una nota stampa. “Derrick, società controllata da Bolzaneto Container Terminal, informa che intorno alle 10 un container gestito all’interno dell’area di via Bruzzo, in val Polcevera, è caduto da circa 6 metri sul manto stradale sottostante per una forte raffica di vento, causando l’interruzione della viabilità, gestita dalla Polizia Locale che ringraziamo per la collaborazione. L’azienda sottolinea che il container è stato prontamente rimosso, che non vi sono feriti e che nessun mezzo è stato coinvolto. L’area è ora sotto la gestione della Polizia Locale per il pieno ripristino della viabilità”, si legge nella nota.