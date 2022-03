Paura per Gianni Bugno vittima di un incidente: una moto lo investe

Mentre attraversava via Gaetano Annoni nel parco della città lombarda Gianni Bugno è stato vittima di un incidente: una moto lo ha investito

Paura per Gianni Bugno vittima di un brutto incidente con una moto che lo investe a Monza. L’ex campione di ciclismo è stato centrato in pieno da una Harley Davidson mentre attraversava via Gaetano Annoni nel parco della città lombarda. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di venerdì 4 marzo e dopo la chiamata di soccorso sul posto sono arrivati tre mezzi dell’Areu.

I mezzi di soccorso sono stati allertati per un codice rosso ma il successivo triage ha declassificato l’emergenza in “verde”.

Gianni Bugno vittima di un incidente a Monza

Questo perché pur essendo stato investito con violenza Bugno ha riportato ferite serie solo alla gamba sinistra. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo, il campione di ciclismo si è visto applicare 10 punti di sutura su una brutta ferita all’arto inferiore.

Un vero miracolato: “Si, potevo restarci secco”

Bugno può considerarsi un miracolato e lo ha detto chiaramente al Corriere della Sera: “Potevo restarci secco”. Gianni Bugno è stato per due volte campione del mondo su strada, poi vincitore del Giro d’Italia nel 1990. Ha vinto tappe al Giro, al Tour de France ed alla Vuelta spagnola. Oggi Bugno è un apprezzato dirigente sportivo e commentatore tv per il ciclismo, oltre che un pilota di elicotteri.