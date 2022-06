Paura per Valentina Autiero: ha avuto un incidente d’auto

Valentina Autiero ha avuto un brutto incidente d'auto. Lei stessa ne ha parlato con i fan dei social.

Valentina Autiero ha raccontato ai fan di aver avuto un brutto incidente d’auto. Nonostante il grande spavento per lei non ci sarebbero state altre conseguenze fortunatamente.

Valentina Autiero: l’incidente

La dama di Uomini e Donne Valentina Autiero ha raccontato ai fan dei social di aver avuto un terribile incidente d’auto e di aver vissuto un grandissimo spavento.

Fortunatamente per lei non ci sarebbero state conseguenze e sui social lei stessa ha tranquillizzato i fan affermando: ”Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra”, e ancora: ‘‘Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio a casa mia, direi, che in un corridoio di ospedale”.

Dopo il sinistro l’ex dama di Uomini e Donne si è recata al pronto soccorso di Anzio e lì è stata sottoposta ad una Tac che fortunatamente non ha rilevato nulla di grave.

Nonostante i medici le avessero suggertio di trascorrere una notte in osservazione, Valentina Autiero ha preferito tornare a casa sua e nei prossimi giorni dovrà portare dei “taping“, una sorta di fasciatura meno invasiva che si sostituisce al classico collare. Non è dato sapere al momento quale sia stata la causa dell’incidente e Valentina ha preferito non svelare ulteriori dettagli ai suoi fan dei social.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di calore e sono impazienti di saperne di più su quello che le è accaduto nelle scorse ore.