Pavia, si è spento lo scrittore Mino Milani: aveva 94 anni

Fu uno sceneggiatore e un romanziere molto prolifico: Mino Milani si è spento a Pavia all'età di 94 anni.

La città di Pavia e il mondo della letteratura sono in lutto. Il noto romanziere e sceneggiatore Mino Milani è scomparso all’età di 94 anni. Classe 1928, Milani collaborò con figure eccellenti come Hugo Pratt e Milo Manara. Il suo romanzo più celebre fu Fantasma d’amore che nel 1981 divenne un flm diretto da Dino Risi e con protagonisti Romy Schneider e Marcello Mastroianni.

Figura prolifica e poliedrica, Milani ha scritto quasi 200 libri. Il suo contributo fu fondamentale sopratttutto tra gli anni ’60 e ’70. Collaboratore de il Corriere dei Piccoli e il Corriere dei Ragazzi, proprio in questo periodo lavorerà con disegnatori del calibro di Hugo Pratt e con il quale realizzerà i fortunati adattamenti de “l’isola del tesoro” e “Il ragazzo rapito”.

Tra i romanzi per ragazzi si ricorda la serie dedicata a Tommy River.

I messaggi di cordoglio

Nel frattempo sono moltissime le persone che sui social hanno scritto un messaggio di cordoglio a cominciare dal sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi che ha scritto:

“Mino Milani non c’è più. Aveva 94 anni e, ciononostante, nessuno di noi era preparato a un evento del genere. Lo impedivano la sua vitalità di pensiero, la freschezza delle sue pagine, la passione tutta giovanile con cui ancora oggi raccontava la nostra Pavia.

Anzi: la vita, vista attraverso la nostra bella Città e le sue storie. Lascia in dono un bagaglio di situazioni, atmosfere, memorie, colori che non sfumano. Come primo cittadino rimpiango lo scrittore e l’intellettuale. Come uomo rimpiango l’amico, l’amico di una vita. Avremmo dovuto incontrarci questa settimana. Non stava bene e non è stato possibile. Gli avevo fatto gli auguri per il suo compleanno, pochi giorni prima. […] Milani è stato la nostra penna più brillante.

Lo sarà sempre. Ciao Mino”.

Anche il noto fumettista Milo Manara si è unito ai moltissimi messaggi di saluto: “Ieri se n’è andato il grande Mino Milani, a pochi giorni dal suo novantaquattresimo compleanno”.