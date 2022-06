Pelle a buccia d’arancia: come rimediare per la prova costume

La pelle a buccia d'arancia è una condizione molto comune nelle donne, che può essere trattata con rimedi naturali, in vista della prova costume.

La pelle a buccia d’arancia è una condizione molto comune, soprattutto nelle donne. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preservare la salute delle nostra pelle, limitando gli inestetismi cutanei e superare, finalmente, la prova costume.

Pelle a buccia d’arancia

La cellulite è un inestetismo cutaneo, molto comune soprattutto nelle donne, che si manifesta con lo sviluppo di pelle grumosa e increspata, molto simile alla buccia di un’arancia, da cui deriva il nome “pelle a buccia d’arancia”, localizzato su addome, glutei, cosce e fianchi.

Si tratta di una condizione innocua, che può migliorare attraverso l’esercizio fisico e la corretta alimentazione, oppure, ricorrendo ad interventi chirurgici, ma solo in casi molto estremi e, per giunta, con risultati temporanei.

La maggior parte delle donne preferisce prendersi cura della cellulite attraverso la dieta, l’attività fisica e l’applicazione di creme e gel specifici, che si propongono, come obiettivo, quello di preservare la salute e la cura della pelle, migliorando la circolazione sanguigna, l’elasticità, la tonicità della pelle stessa e molto altro ancora, come avremo modo di appurare dalla lettura dei paragrafi che seguono.

Pelle a buccia d’arancia: cause

La pelle a buccia d’arancia, scientificamente nota con il nome di “cellulite”, è la conseguenza di un accumulo di grasso sotto la superficie della pelle. Ogni persona può sviluppare la cellulite o pelle a buccia d’arancia, indipendentemente dalla sua forma fisica, ma la quantità e il grado di cellulite dipendono dall’età (quando la pelle diventa più sottile e perde di elasticità), la percentuale di peso corporeo, lo stile di vita in generale e la genetica. Lo spessore della pelle, d’altro canto, influenza (in negativo o in positivo) l’aspetto della cellulite.

Uno stile di vita malsano, fatto di cattiva alimentazione, mancanza di riposo, inattività, ma anche la gravidanza o i cambiamenti ormonali possono determinare, essere conseguenza o aggravare la pelle a buccia d’arancia.

Pelle a buccia d’arancia miglior rimedio

Sebbene la pelle a buccia d’arancia sia molto comune, non è detto che con essa ci si debba convivere per forza. Da anni, infatti, la ricerca è impegnata nello studio e lo sviluppo di prodotti specifici, che possano curare la cellulite o, al limite, minimizzarne gli effetti. D’altra parte, curare il proprio aspetto fisico vuol dire anche lavorare per migliorare la propria autostima e la fiducia nelle proprie capacità, affinché stare bene con se stesse per poter stare poi bene anche con le persone intorno a noi.

Natural Shape è il primo gel, progettato e sviluppato allo scopo di limitare i danni della cellulite e gli inestetismi che questa provoca nelle aree in cui si sviluppa, al quale ricorrere, anche in caso di pelle delicata e sensibile, dato che Natural Shape è un gel naturale al 100%, ovvero, composto da ingredienti estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Natural Shape:

Centella Rusco, Escina e Vitamina PP , selezionati per la loro azione vasotonica, ovvero, per la loro capacità di migliorare la circolazione sanguigna, soprattutto negli arti inferiori, e potenziare i vasi sanguigni;

, selezionati per la loro azione vasotonica, ovvero, per la loro capacità di migliorare la circolazione sanguigna, soprattutto negli arti inferiori, e potenziare i vasi sanguigni; Caffeina, Carnitina Acido Xeninamico e Adipo Trap , per sciogliere i grassi e riattivare il metabolismo del tessuto adiposo;

, per sciogliere i grassi e riattivare il metabolismo del tessuto adiposo; Acido Ialuronico e Vitamina E, per limitare la produzione dei radicali liberi e migliorare l’elasticità della pelle.

Grazie ai benefici dimostrati, è riconosciuto universalmente da esperti e consumatore come il miglior rimedio naturale contro la buccia d’arancia. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Natural Shape promuove la salute e la cura della pelle, nascondendo cellulite, smagliature e buccia d’arancia e migliorandone sia il tono che l’elasticità. I risultati saranno visibili dopo la prima settimana di utilizzo. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare il gel, subito dopo la doccia o il bagno, e massaggiare fino al totale assorbimento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Natural Shape è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

