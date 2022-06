Pelle a buccia d’arancia in estate: come risolvere naturalmente

La pelle a buccia d'arancia è un inestetismo che si contrasta con una alimentazione ricca di frutta e di verdura di stagione, ma anche con un gel.

In estate, in vista della prova costume e della pelle più scoperta, ogni donna ci tiene a mostrarsi nel modo migliore. Per le donne che hanno problemi con la pelle a buccia d’arancia, qui forniamo una serie di consigli e rimedi efficaci per poterla contrastare. Ecco cosa fare e come intervenire in modo naturale.

Pelle a buccia d’arancia in estate

È considerato uno degli inestetismi maggiormente diffusi e comuni che affliggono e preoccupano il sesso femminile. In estate, soprattutto, quando ci si tiene a mostrarsi nel modo migliore, la pelle a buccia d’arancia rappresenta un problema, oltre giustamente a essere antiestetica. Si presenta soprattutto sulle gambe, le braccia e anche i glutei.

Durante il periodo estivo, è tra gli argomenti e le preoccupazioni maggiori. Con questo inestetismo, la pelle appare poco tonica e uniforme causando dei buchetti a livello proprio dell’epidermide che sono simili alla buccia dell’agrume, ecco perché si chiama pelle a buccia d’arancia. Si tratta di una infiammazione del tessuto epidermico che dà luogo a questo problema poco piacevole.

Per questa ragione, in vista anche della prova costume, è bene preparare la pelle all’estate adottando una serie di accorgimenti e soluzioni utili, come un cambio nel proprio regime alimentare. Limitare o abolire del tutto il consumo di sale, bere almeno due litri di acqua e consumare frutta e verdura di stagione sicuramente aiutano a migliorare l’aspetto della pelle a buccia d’arancia.

Consumare alimenti ricchi di potassio e di antiossidanti permette di contrastare e combattere questo inestetismo. Al posto del sale, è possibile insaporire le pietanze con erbe aromatiche come timo, rosmarino e salvia che sono in grado di combattere le infiammazioni presenti nel tessuto. L’uso di prodotti a base naturale, come la crema Natural Shape, sono una soluzione da prendere in considerazione.

Pelle a buccia d’arancia: cause

Sicuramente uno stile di vita sedentario, poco dinamico e molto statico contribuiscono a formare un inestetismo quale la pelle a buccia d’arancia. Insieme alla sedentarietà, anche consumare alimenti ricchi di grassi e calorie comporta una diminuzione del processo metabolico che porta a questo inestetismo della pelle che le donne devono contrastare.

Le cause e i motivi per cui compare la pelle a buccia d’arancia sono varie e possono dipendere anche dall’età, lo stile di vita, compreso, come detto, l’alimentazione, cibi ad alto contenuto di grassi e calorie. A questi se ne aggiungono altri, come gli sbalzi ormonali che possono capitare durante le fasi della gravidanza, la menopausa o nel ciclo mestruale.

Indossare vestiti stretti o anche scarpe con plateau e tacchi alti contribuisce a impedire una corretta circolazione sanguigna e, quindi, un normale afflusso di sangue. L’alimentazione errata, l’ereditarietà, ma anche i problemi che interessano il cuore e le malattie cardiologiche e vascolari sono tutti fattori che comportano una problematica del genere.

Le donne sono il soggetto maggiormente colpito proprio per via della quantità degli estrogeni, ossia gli ormoni sessuali femminili che sono presenti. Un inestetismo che colpisce molte donne, a prescindere dalla propria costituzione fisica. Le donne dalla corporatura esile possono incorrere in problemi del genere da risolvere in modo naturale.

Pelle a buccia d’arancia: rimedio naturale

Per contrastare il problema della pelle a buccia d’arancia, oltre a modificare la propria alimentazione, è possibile anche applicare sull’epidermide un prodotto specifico. Il miglior rimedio a base naturale è Natural Shape, un gel che combatte i problemi dovuti a questo inestetismo senza essere troppo aggressivo e con ottimi risultati, in base ai benefici che apporta all’epidermide e alla pelle.

Un gel a base naturale brevettato da Adipo Trap, che rinforza il tono cellulare e che garantisce una azione rapida ed efficace con risultati a lungo termine. Migliora la cute garantendo una pelle sana, luminosa e maggiormente tonica. Consigliato sia da esperti del settore che da consumatori. Permette di combattere la cellulite e le smagliature in maniera naturale senza effetti collaterali e controindicazioni.

Si compone di elementi che sono naturali e dall’ottima efficacia, quale la centella, il rusco, l’escina e la vitamina PP che hanno una azione vasotonica, contribuendo a rinforzare i vasi sanguigni per un miglioramento della circolazione soprattutto nella zona delle gambe. La caffeina e la carnitina sciolgono i grassi in eccesso riattivando il metabolismo e l’acido ialuronico e la vitamina E che rende la pelle elastica.

Bisogna applicarla sulla pelle dopo la doccia o il bagno in modo che la cute possa ricevere tutti i benefici e nutrienti di cui ha bisogno. Si massaggia poi con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

