Pensionata dà fuoco a una banca a San Pietroburgo, poi la telefonata: “Missione completata”

A 71 anni prova a dare fuoco a una banca russa con una molotov artigianale urlando frasi pro ucraina

Attimi di terrore a San Pietroburgo in Russia, da quanto è stato reso noto dai media locali, una signora pensionata di 71 anni si sarebbe recata in una delle filiali della banca locale Sberbank con l’intenzione di darle fuoco. Dopo il tentativo, che per fortuna non ha portato a vittime, la donna avrebbe fatto una breve telefonata verso ignoti dicendo solo: “Ho completato la missione.

Ora portami via da qui”.

Tenta di dare fuoco alla banca col liquido, poi la telefonata sospetta

Mercoledì 13 ottobre, verso le 14, una donna anziana si è recata alla filiale della banca Sbernank a Komendantsky Prospekt. Giunta nei pressi, la pensionata ha lanciato una lattina contenente liquido infiammabile contro la porta, dandole fuoco. A quel punto le fiamme sono divampate facendo scattare il sistema d’allarme e facendo fuggire impiegati e clienti.

Testimoni oculari sosterrebbero che la donna avrebbe urlato prima dell’incendio, frasi filo ucraine, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

A stupire più di tutti, l’atteggiamento della donna, che non è fuggita ma si è limitata a fare una telefonata a qualcuno dicendo solo: Ho completato la missione. Ora portami via da qui”. Dopo l’arresto avrebbe però negato quanto fatto e avrebbe detto di non capire cosa stesse succedendo.