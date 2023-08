Per una Bianca Berlinguer che entra in punta di piedi in Mediaset, un Andrea Giambruno che tuona (a ragione)

Per Mediaset, avere Bianca Berlinguer in scuderia è certamente un colpaccio per il riequilibrio politico che, finchè Silvio Berlusconi era vivo, non era comprensibilmente accettabile. Non solo per gli equilibri in sé ma soprattutto per il fatto che la Berlinguer viene da una Rai3 che di guerre al Cavaliere ne ha fatte non poche. Assodato che condurrà in staffetta con Nicola Porro Stasera Italia su Rete4 e che avrà un programma in prima serata sulla stessa rete, ormai le cose son fatte; strapagata, contenta, si è portata dietro due collaboratrici sulle quali ha preteso un contratto a tempo indeterminato, nella tana dell’ex nemico e il bengodi è servito.

Chi invece, per coniugalità e impronta politica, resta fermo sulle sue posizioni è Andrea Giambruno, giornalista e attuale conduttore di Diario del Giorno che, da quando c’è lui, vola negli ascolti nel day time di Rete4. Diventato il “Mario Giordano elegante del day time”, Giambruno non è nuovo a forti esternazioni per difendere la sua compagna o l’Italia, e non ha tutti i torti; l’ultima, pochi giorni fa, contro il ministro della sanità tedesco. Fermo restando che dichiarare la Germania uno stato amico è un controsenso storico e contemporaneo, il buon giornalista del Tg4 è andato in difesa dell’Italia dopo la dichiarazione poco felice dell’esponente tedesco, il quale ha profetizzato la fine del turismo nel sud Europa per colpa del cambiamento climatico. A tale scemenza, è giusto che rispondesse con un comunicato Palazzo Chigi o l’opinione pubblica, in questo caso rappresentata da Andrea Giambruno? Nel primo caso, sarebbe certamente scoppiata una crisi diplomatica di cui in paese non ha bisogno; per quanto concerne il secondo, il giornalista ha fatto benissimo a rispondere per le rime, visto che nessuno alza mai la voce contro certi Stati per paura di ritorsioni in Europa. Ha affermato: “Sono trent’anni che i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo campare noi. Se non ti sta bene, te ne stai a casa tua, nella foresta nera”. Certamente frasi forti ma che qualcuno, prima o poi, doveva pronunciare per far abbassare la testa ad un popolo che non è sopra di noi in nulla, dalla cucina alla cultura, dalla politica all’ambiente, finanche al modus viventi.

Se l’Italia è davvero un paese libero, è sacrosanto difendere i nostri interessi in qualsiasi occasione; l’Italia non critica mai l’estero, perché succede spesso il contrario? In più, al momento, visti i nuovi acquisti artistici, Mediaset è più imparziale, libera e democratica che mai, ed è giusto che chi offende il paese Italia si renda ben conto che non lo deve fare. Dovrebbe essere un’Europa solidale sempre, non solo quando fa comodo a qualcuno. E la tv, nonostante la concorrenza streaming, rimane ancora il mezzo di comunicazione più forte.