Perché i genitori di Saman Abbas potrebbero rischiare l'estradizione

Ora i genitori di Saman Abbas potrebbero rischiare l’estradizione e lo spiega Quarto Grado che svela i motivi della latitanza che pare essere finita di Shabbar Abbas e Nazia Shaheen.

Innanzitutto il preambolo: i due sono latitanti in Italia per l’uccisione della loro figlia 18enne il 30 aprile scorso a Novellara ed indagati in Pakistan per altro. I nuovi particolari svelati da Quarto Grado mettono in rilievo la posizione dello zio di Saman, Danish, considerato esecutore materiale del delitto su delega del padre.

I genitori di Saman Abbas verso l’estradizione?

In trasmissione sono state proposte alcune conversazioni tra i due pochi minuti prima dell’omicidio della giovane.

Il vero nodo è mettere a confronto i due principali indiziati, il padre-mandante e il nipote esecutore e in questo fanno gioco i rapporti tra stato italiano e pakistano. Ecco, dopo settimane in cui l’estradizione della coppia sembrava una chimera potrebbe esserci qualche spiraglio.

Le accuse incrociate fra Danish e Shabbar

Danish sostiene che il padre di Saman è direttamente coinvolto nella morte della figlia, e che addirittura potrebbe minacciare la stessa vita di Danish, il padre sostiene che lui non è estradabile per alcun omicidio perché non c’è un morto e sua figlia è viva ed in Italia, malgrado i resti trovati ed esaminati al Labanof di Milano.

Il problema è il Pakistan, che osteggia la ricerca della verità perché pur non riconoscendo il delitto d’onore, ne riconosce sottesamente il valore di “crimine minore”, come sostenuto nello stesso studio di Quarto Grado. Il problema è che il Pakistan deve sottostare alle leggi e non alle consuetudini “etiche”, e questo mette i genitori di Saman nella condizione di poter essere presto estradati.