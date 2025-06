Dopo settimane di blocco, Pornhub è tornato accessibile in Francia, segnando una svolta significativa nella battaglia tra piattaforme digitali e autorità nazionali. Il sito, uno dei più visitati al mondo nel settore dell’intrattenimento per adulti, era stato reso irraggiungibile su iniziativa di Aylo, la società canadese proprietaria. Ecco i motivi.

Pornhub torna accessibile in Francia dopo il blocco

, uno dei portali più visitati al mondo nel settore dell’intrattenimento per adulti, è tornato accessibile in Francia dopo essere stato bloccato circa due settimane fa. La società canadese Aylo, proprietaria del sito, aveva deciso di renderlo irraggiungibile in segno di protesta contro l’introduzione di nuove normative francesi che impongono rigidi meccanismi di verifica dell’età per l’accesso ai contenuti pornografici online.

Perché la Francia ha riaperto Pornhub? Tutta la verità

La riapertura è stata possibile grazie a una sentenza del tribunale amministrativo di Parigi, che ha sospeso un provvedimento governativo emanato a febbraio. Tale decreto prevedeva il blocco di 17 siti porno che non si fossero conformati alle nuove regole.

Tra questi siti, xHamster — bloccato recentemente e non appartenente al gruppo Aylo — aveva presentato ricorso, sostenendo che le misure adottate dalla Francia violassero le normative europee. In particolare, il tribunale ha rilevato che il governo francese può intervenire direttamente solo su siti con sede in Francia o fuori dall’Unione Europea, mentre per quelli con base nell’UE è necessario seguire procedure più complesse, tra cui notifiche ufficiali alla Commissione Europea e agli Stati membri.

In seguito a questa decisione, Aylo ha riattivato l’accesso a Pornhub, RedTube e YouPorn in Francia, mentre il governo ha annunciato l’intenzione di appellarsi al Consiglio di Stato, lasciando aperta la possibilità di un nuovo blocco in futuro.