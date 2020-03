Causa coronavirus milioni di italiani sono chiusi in casa e un noto sito per aduilti ha pensato di rendere gratis i contenuti digitali.

Davanti all’emergenza coronavirus, anche Pornhub fa la sua parte: il noto sito per adulti offre il servizio premium gratis per tutti gli italiani costretti in casa. Nessuna paura di annoiarsi durante la quarantena.

Coronavirus, il sito per adulti gratis

Sono diverse le piattaforme che in questi giorni stanno offrendo la loro “solidarietà digitale” a milioni di italiani costretti per l’emergenza sanitaria a rimanere a casa. Come? mettendo a disposizione dei programmi e piattaforme totalmente gratuite. L’iniziativa, promossa dal governo e battezzata come “solidarietà digitale”, permette di usufruire di contenuti da svago come film, programmi e cartoni per bambini.

Pornhub is handing out free premium subscriptions to help Italy fight coronavirus (by @Mixtatiq) https://t.co/e5xwCYyN1Z — TNW (@thenextweb) March 12, 2020

Ma non c’è solo televisione e contenuti da fascia protetta, per l’Italia arriva la solidarietà di Pornhub: il sito per adulti ha messo a disposizione la versione premium gratis per tutto il mese di marzo, proprio a causa dell’emergenza coronavirus.





I proventi devoluti e i contenuti da visionare

La notizia arriva direttamente dal portale dove compare una schermata con la notizia che una parte dei proventi del sito nel mese di marzo sono stati donati all’Italia.

Un gesto di solidarietà da parte dell’azienda Modelhub, condivisa anche da altri siti per adulti , che permette di attivare il periodo gratuito semplicemente con una registrazione al sito. Non bisogna inserire dati personali come nome, cognome e nemmeno dati della carta bancaria.

I contenuti che si potranno visionare sono quelli che normalmente vengono limitati a chi si collega gratuitamente. Nonostante il periodo “free” di Pornhub, alcuni video rimarranno comunque inaccessibili nella versione gratuita del mese. Inoltre, i contenuti caricati direttamente dagli attori potrebbero richiedere un pagamento periodico per la fruizione.