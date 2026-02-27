Tony Pitony non ha smentito le previsioni che lo avrebbero visto sul palco a fare una delle sue consuete performance con la quale è conosciuto ed apprezzato sui social e non si è smentito facendo un gesto che ha fatto discutere i suoi fan sul web, scopriamo cosa ha fatto e perché.

TonyPitony e l’esibizione con Ditonellapiaga

TonyPitony è stato scelto da Ditonellapiaga per salire sul palco dell’Ariston per la serata delle cover, i due hanno interpretato magistralmente “The Lady is a Tramp”.

Una canzone interpretata a modo loro, alternando musical al cantato classico e facendo apprezzare un classico della musica americana conosciuta in tutto il mondo.

L’esibizione è stata apprezzata dal pubblico che ha applaudito ma è sui social dove i due hanno davvero vinto con interazioni a non finire.

Perché il caco sul palco dell’Ariston

Al termine dell’esibizione Tony Pitony dopo aver ricevuto i fiori di Sanremo ha appoggiato a terra un frutto, un caco.

Al microfono ha detto “caco sull’Ariston” come riportato anche da Il Mattino un gesto nel pieno del suo stile e la conferma che ha ascoltato i followers che nei giorni precedenti gli avevano scritto cosa fare in diretta.

Un gioco sul doppio senso della parola, in pieno stile del personaggio che riscrive le regole del politically correct facendo discutere.

Il suo arrivo all’Ariston ha ottenuto proprio questo, far parlare di lui indipendentemente dal tono usato basta che egli diventi uomo copertina e in effetti ci è perfettamente riuscito.