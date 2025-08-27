L'attore statunitense e la modella italiana sono in vacanza a Formentera: è una luna di miele anticipata?

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti presto diventeranno marito e moglie ma, intanto, si stanno godendo una luna di miele anticipata in Spagna.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti presto sposi

L’attore statunitense Leonardo DiCaprio e la modella italiana Vittoria Ceretti sono una coppia consolidata, anche se stanno insieme solo da due anni. Come raccontato dalla Ceretti, i due si sono conosciuti a Milano e, da allora, non si sono più lasciati.

Presto, inoltre, il divo e la modella bresciana diventeranno marito e moglie, per uno dei matrimonio senza dubbio più attesi! Intanto, la coppia, si sta godendo una sorta di luna di miele anticipata. I dettagli.

Perché Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono in luna di miele (prima del matrimonio)?

Su uno yacht di lusso, a Formentera, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno facendo una luna di miele anticipata. Il matrimonio, infatti, deve ancora essere celebrato. Il Settimanale Diva e Donna li ha immortalati felici e innamorati, tra un tuffo e momenti di intimità e tenerezza. Diversi i baci dentro e fuori dall’acqua, a testimonianza di quanto il loro amore sia saldo. Lei indossa un bikini maculato, lui invece in boxer scuso, per una delle coppie del momento. E ora, aspettiamo le nozze!