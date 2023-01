La domanda viene attribuita agli inquirenti ma non ci sono informazioni per stabilire se quell’elemento abbia tutta questa importanza: perché Matteo Messina Denaro aveva una foto del nipote morto nel portafoglio? Il 37enne Gaspare Allegra era deceduto durante una gita sul monte Grisone sul lago di Como e fra gli oggetti ritrovati nel portafoglio del mafioso c’era anche un effetto molto personale del boss di Castelvetrano.

Messina Denaro e la foto del nipote

Una foto di Gaspare, il nipote morto il 21 marzo 2021 durante una gita sul monte Grisone sul lago di Como. Ma chi era il giovane? Gaspare era il figlio della sorella Giovanna e di Rosario detto “Saro” che si era allontanato dalla Sicilia ed era andato in Lombardia per scrollarsi il peso di quella parentela: lui voleva essere un avvocato. Matteo Messina Denaro era il fratello di Giovanna, mamma di Gaspare ed il cognato del boss papà del giovane, era il 66enne Rosario “Saro”, morto a giugno 2019 dopo “essere finito per l’ennesima volta in manette per faccende di mafia”.

Saro, uno dei pochi che comunicava con il boss

Secondo gli inquirenti Saro pare fosse uno dei pochi a riuscire a comunicare con il cognato. Il possesso della foto del nipote dunque potrebbe aver avuto una matrice di “affetto” per il figlio di quell’uomo che Messina Denaro tanto considerava. E forse anche una matrice di rimorso per averlo spinto ad scappare dove poi sarebbe morto.