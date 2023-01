Incidente stradale sulla Pachino-Portopalo.

Un uomo, per motivi ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto ed è finito contro un muro.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: ferito un uomo

Ancora un incidente sulle strade italiane, più precisamente sulla Pachino-Portopalo. Un uomo, che si trovava alla guida della sua auto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a finire la sua corsa contro il muro.

Il motivo per cui ha perso il controllo dell’automobile è ancora da accertare e le forze dell’ordine dovranno approfondire per capire meglio la dinamica dello schianto.

Incidente stradale: l’intervento dei medici

Lo schianto contro il muro è stato molto violento, ma l’uomo è rimasto solo ferito. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza, e i vigli del fuoco, che hanno prestato il primo soccorso all’uomo che era alla guida dell’automobile.

Dopo poco è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’incidente si sono subito presentati anche i carabinieri, per effettuare tutti i rilievi del caso, in modo da ricostruire la dinamica.