Perdere peso in estate: consigli e rimedi naturali

Perdere peso in estate è importante e non solo per ragioni estetiche. Vediamo i dettagli.

Perdere peso in estate non è complicato come si potrebbe immaginare. L’importante è saper sfruttare gli alimenti tipici della stagione estiva a proprio vantaggio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale.

Perdere peso in estate

Non bisogna seguire per forza una dieta per perdere peso perché, la maggior parte delle volte, è sufficiente apportare modifiche sane all’alimentazione e, in generale, anche allo stile di vita. D’altra parte, l’estate è la stagione meno adatta per iniziare una dieta, in parte, perché è la stagione delle vacanze, in parte, perché l’estate è fatta proprio per rilassarsi e divertirsi, senza pensare troppo alle cose negative. Allo stesso tempo, la stagione estiva offre una vasta gamma di alimenti, freschi e genuini, che, se consumati secondo le giuste dosi e gli giusti abbinamenti, possono essere sfruttati per perdere qualche chilo di troppo e mantenere il peso forma.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in estate, sfruttando gli alimenti tipici della stagione, ma senza seguire una dieta vera e propria, per non compromettere il proprio benessere psicofisico e raggiungere, nonostante tutto, dei buoni risultati.

Perdere peso in estate: consigli

La frutta e la verdura sono gli alimenti tipici della stagione estiva. Presenti anche in altre stagioni dell’anno, questi alimenti, in estate, se consumati regolarmente, non solo aiutano a perdere peso e i liquidi in eccesso, ma sono anche molto leggeri e ricchi di fibre. Questo vuol dire che frutta e verdura saranno anche essenziali per gestire le ondate di caldo in arrivo e mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Ovviamente, l’organismo non può funzionare correttamente solo se mantenuto con frutta e verdura. Questi due alimenti, che vanno comunque distribuiti nel corso della giornata, in almeno cinque pasti, dovranno essere supportati con altri alimenti sani. I legumi, che appartengono alla categoria dei carboidrati complessi, sono da preferire ai carboidrati semplici, come la pasta, che non vanno comunque demonizzati, visto che sono un’importante fonte energetica per l’organismo. Tuttavia, i legumi aiutano l’organismo a sentirsi più sazio e più a lungo, pertanto, inibiscono il senso di fame.

Poiché siamo in estate, oltre a mantenere il peso forma, in qualche modo, dovremmo gestire anche le ondate di caldo. Oltre al consumo regolare di frutta e verdura, a questo proposito, si consiglia anche il consumo regolare di insalate e piatti freddi.

Si consiglia di limitare il consumo di caffeina ed evitare quello di bevande alcoliche, gassate e zuccherate. Inoltre, ricordate di bere almeno due litri di acqua al giorno, da un lato, per contrastare gli effetti dannosi della ritenzione idrica, dall’altro, per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Perdere peso in estate: miglior rimedio naturale

L’assunzione regolare di un integratore alimentare può semplificare il percorso della perdita di peso, soprattutto quando questo è ostacolato o rallentato dalla fame nervosa e un metabolismo lento. Nel primo caso, si tende a mangiare spesso tra un pasto e l’altro, alle volte, anche per colmare un vuoto o un’insoddisfazione, nel secondo caso, sebbene si segua una dieta, i risultati arrivano a fatica perché il metabolismo non funziona come dovrebbe.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per perdere peso rapidamente e naturalmente, spegnere il senso di fame e velocizzare il metabolismo attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

